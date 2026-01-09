Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La paciencia tiene un límite y el de los agricultores es el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que puede suponer una competencia desleal y forzar el cierre de explotaciones. Así lo advirtieron cientos de payeses que protagonizaron cortes de carretera por toda Catalunya, como el caso de Fondarella, El Pont de Suert o Sort.

Medio centenar de tractores cortaron este jueves la A-2 a la altura de Fondarella para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que hoy se votará en el seno comunitario y que cuenta con el rechazo de Francia y el apoyo de España. Este corte de tráfico en la A-2 en el Pla d'Urgell en sentido Barcelona se mantiene este viernes por la mañana (consulta el estado del tráfico).

La jornada, convocada por Revolta Pagesa y con el apoyo de Unió de Pagesos y Asaja, puso el foco en lo que el sector considera una amenaza directa para el campo, pero también, según remarcan, para el conjunto de la ciudadanía.

Los tractores empezaron a concentrarse a las 10 de la mañana y, tras agruparse y coordinarse sobre el terreno, el corte se hizo a las once y media, bajo la supervisión de los Mossos. Quedó interrumpido el tramo entre Fondarella y Golmés, obligando a los vehículos a desviarse por la N-II, lo que provocó colas kilométricas y retenciones que llegaron hasta Bell-lloc. A las seis de la tarde, los manifestantes decidieron pasar la noche allí y hoy optarán entre seguir o unirse a la convocatoria de Tarragona.

La portavoz en Lleida del Gremi de la Pagesia Catalana, Mar Arisa, defendió que la protesta no responde solo a intereses del campo, sino a una cuestión de salud y de modelo de país. Advirtió de que el tratado podría facilitar la entrada de productos elaborados con sustancias y prácticas no permitidas en Europa, y reclamó “igualdad de condiciones”.

Por su parte, Pere Roqué, desde Asaja, situó el impacto en el terreno económico y laboral. Según Roqué, el acuerdo consolidaría una competencia desleal porque los costes de producción y las condiciones salariales en los países del Mercosur serían muy inferiores. Alertó de que el efecto se notaría especialmente en sectores como la carne de vacuno, los cereales e incluso la fruta, presionando los precios a la baja y poniendo en riesgo la rentabilidad de las explotaciones.

En Lleida, los tractores también fueron los protagonistas de cortes de carreteras en El Pont de Suert, desde las diez de la mañana, mientras que la N-260 fue el escenario de la protesta agraria en Sort, desde las 13 horas. Pero los cortes se sucedieron por toda la geografía catalana, con especial afectación en la AP-7 y la N II en Girona, así como en el Port de Tarragona. A última hora de ayer, la práctica totalidad de las protestas apostaron por alargar las movilizaciones durante toda la noche.

En Francia, también se registraron cortes, como en la A9 en Perpignan, conexión entre España y Francia a través de la AP-7, y se generó una línea policial de la Gendarmería que evitaba que los camiones cruzaran.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ofreció diálogo a los agricultores y hacer llegar las demandas del sector donde corresponda.