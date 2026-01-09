Los agricultores se sienten "vendidos" por los gobiernos y lamentan el aval de la UE al acuerdo con Mercosur

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El sector agrícola catalán ha rechazado que la Unión Europea haya avalado la firma del acuerdo comercial con los países del Mercosur. Concentrados en varias carreteras desde el jueves, los agricultores se sienten “vendidos” por los gobiernos catalán y español, especialmente porque el Estado ha apoyado el pacto. En declaraciones a la ACN desde varios puntos del territorio, han dicho que están “más fastidiados que antes,”, aunque algunos esperan “forzar un giro inesperado” en un contexto marcado por la reunión de este viernes con el conseller Òscar Ordeig. El sector también ha amenazado con mantener las movilizaciones hasta el lunes, cuando se podría firmar el acuerdo. Según la última actualización de Tráfico, continúan cortes en la AP-7, el A-2, la C-16 y el puerto de Tarragona.

En concreto, los cortes de los agricultores se concentran en la AP-7 entre Figueres y Vilademuls, en la A-2 entre Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa y la C-16 entre Casserres y Berga. Asimismo, la circulación ha quedado restringida a los camiones en la N-II entre Bàscara y Pontós y en la GI-513 en Cornellà de Terri.

Ordeig pide “responsabilidad”

En este contexto, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se reunirá este viernes por la tarde en Reus con representantes del sector agrario para escuchar de primera mano sus demandas y abordar los temas que han motivado las movilizaciones de estos días.

En rueda de prensa esta mañana, ha pedido “responsabilidad” a los agricultores movilizados y ha alertado que están poniendo en riesgo el suministro de pienso a las granjas del sector ganadero con el bloqueo del puerto de Tarragona.

Magnitud del acuerdo

La firma del pacto comercial que ha avalado la UE supondrá la eliminación gradual de los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la UE en el Mercosur y al 92% de las exportaciones del Mercosur en la UE

La Comisión Europea ha defendido desde un inicio que el acuerdo beneficiará a los sectores europeos de la automoción, la maquinaria, la industria farmacéutica o el textil, algunos de los cuales exportan a los países de Sudamérica con aranceles de hasta el 35%. Para el Mercosur, facilitará la entrada en el bloque europeo de productos como la carne, el azúcar, el arroz o la soja.

Su puesta en marcha afectaría a dos mercados que juntos suman más de 700 millones de personas y que, según datos del ejecutivo comunitario, generan más 65.000 millones de euros en exportaciones anuales.

El ejecutivo de Ursula von der Leyen también defiende que las más de 60.000 compañías de la UE que exportan al Mercosur se ahorrarán aranceles por un total de 4.000 millones de euros anuales.