Luz verde al acuerdo con el Mercosur tras más de 25 años: el Consejo de la Unión Europea lo respalda oficialmente por mayoría

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, ha respaldado oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera que se lleve a cabo los próximos días.

La luz verde al pacto ha llegado este viernes después de una reunión de los embajadores de los 27 celebrada en Bruselas y donde Italia se ha alineado con España y Alemania y ha decantado la balanza a favor del 'sí'. La firma del acuerdo ha salido adelante por mayoría cualificada, sin el apoyo de Francia y Polonia, así como de Hungría, Irlanda y Austria.

De esta manera, los estados autorizan a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que viaje próximamente al Paraguay y firme de forma definitiva el acuerdo comercial mayor que ha suscrito nunca el club comunitario.

"Tras más de 25 años, las decisiones de hoy marcan un avance histórico en el fortalecimiento de la asociación estratégica de la UE con Mercosur", destacó en un comunicado el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo.