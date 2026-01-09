Detectado un nuevo caso de gripe aviar en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Govern ha anunciado este viernes la detección de un nuevo caso de gripe aviar en una explotación avícola situada a 3 kilómetros del foco inicial de Bellpuig, dentro del radio de vigilancia establecido a raíz del primer caso confirmado.

Según explica la Generalitat, el nuevo foco se ha identificado de manera rápida, como resultado de las analíticas preventivas que se están llevando a cabo en todas las explotaciones incluidas dentro del radio de control del primer caso.

La explotación afectada cuenta con 9.000 animales, que serán sacrificados de manera inmediata, tal como establece el protocolo sanitario vigente, con el objetivo de contener y erradicar el brote.

A raíz de esta nueva detección y tal como pide la norma, el Govern ha establecido un nuevo radio de vigilancia de 10 kilómetros en torno a la explotación afectada, hecho que incrementa en 4 el número de municipios afectados (Bellvís, Fuliola, Linyola y El Poal) y en 4 las explotaciones incluidas dentro del área de control. Estas serán inspeccionadas de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes.

Con respecto a la salud de las personas, se ha activado la coordinación con el Hospital Universitario Arnau de Vilanova para hacer el seguimiento preventivo de los trabajadores de las explotaciones avícolas incluidas dentro de los radios de vigilancia.

Hay que recordar que, hasta ahora, en el mundo sólo se han detectado algunos casos puntuales de gripe en personas con un alto contacto directo con los animales, siempre en el ámbito laboral, y sin afectaciones graves. El Govern insiste en que el consumo de carne de ave y de huevos no supone ningún riesgo para la salud de las personas.