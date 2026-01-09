Los países de la UE avalan por mayoría la firma del acuerdo del Mercosur a pesar de las protestas de los agricultores

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Los países de la Unión Europea avalan el acuerdo comercial con los países del Mercosur después de 26 años de negociaciones. La luz verde al pacto ha llegado este viernes después de una reunión de los embajadores de los 27 celebrada en Bruselas y donde Italia se ha alineado con España y Alemania y ha decantado la balanza a favor del 'sí'. La firma del acuerdo ha salido adelante por mayoría cualificada, sin el apoyo de Francia y Polonia, así como de Hungría, Irlanda y Austria.

De esta manera, los estados autorizan a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que viaje próximamente al Paraguay y firme de forma definitiva el acuerdo comercial mayor que ha suscrito nunca el club comunitario.