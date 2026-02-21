Mercolleida afirma que las medidas contra la peste porcina son ineficaces e insuficientes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los miembros de la junta de precios del cerdo de engorde de Mercolleida, formada por 16 de las empresas más representativas del sector, manifestaron ayer su preocupación por la manera en la que se está gestionando el control de la epidemia de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, y más concretamente, en relación con la población de jabalíes en la zona en la que se declaró el foco. Afirma que la reciente detección de 3 casos fuera del radio inicial demuestra que las medidas adoptadas hasta ahora no son efectivas. Temen que aquí pueda pasar lo mismo que en Alemania, donde después de 5 años conviviendo con la PPA, la producción porcina ha caído un 25% y han cerrado 5.000 explotaciones. “Son los ganaderos de toda España los que ya están pagando ahora la factura de la PPA; hay que evitar una “alemanización” de España”, subraya la lonja. Para evitar una situación similar, insta a adoptar “medidas realistas sobre el terreno” bajo el amparo de enfoques legislativos y científicos, considerando que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. La Junta considera que la gestión de esta crisis no está siendo la correcta porque no tiene en consideración, en la toma de decisiones, la realidad práctica de esta enfermedad y sus potenciales efectos sobre el porcino y sobre el tejido productivo y laboral que este sector aporta a la economía y a la sociedad catalanas.

El pasado 4 de diciembre, menos de una semana después del primer foco de PPA, la junta ya hizo una manifestación conjunta reclamando la máxima celeridad en el sacrificio de los jabalíes de la zona infectada, así como el vaciado de los cerdos ubicados a las granjas de la zona. Entonces, se calificó como primordial el sacrificio de los jabalíes dentro del radio de 20 kilómetros alrededor de los focos iniciales y se pidió que se hiciera con la máxima rapidez posible, al considerar que esta es la única manera de evitar la expansión del virus de la peste. No obstante, casi tres meses después, Mercolleida considera que se ha avanzado poco en esa dirección y reitera la necesidad de priorizar esta actuación.

Recuerda que el sector porcino “es el tercer sector económico de Catalunya –motor principal del sector primario en Lleida,– y aporta sostenibilidad laboral en las zonas más despobladas del territorio”, por lo que exige que se le de una consideración a la altura de su relevancia.

Cambios en la movilidad

Paralelamente, la Unión Europea dio ayer luz verde a una propuesta de nueva zonificación en el área afectada por la peste porcina africana (PPA) propuesta por España que permitirá ciertos movimientos en las granjas. La nueva fijación de zonas no es tan circular, y se establece en función de zonas administrativas, con una forma adaptada a los términos municipales.

Ordeig pide no bajar la guardia porque “esto va para largo”

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, reiteró ayer que se intensificarán las capturas de jabalíes en el radio de 20 kilómetros e informó de que, desde el 1 de enero, se han realizado 13.650 capturas de animales fuera de esta zona de riesgo. Con todo, advirtió que “esto va para largo” y que países como Bélgica han tardado “más de 2 años” en estar libres de la enfermedad. Por este motivo, el conseller pidió “que nadie se relaje” y que se extremen las precauciones de bioseguridad en las granjas.