Òscar Ordeig pide no rebajar a la guardia ante la peste porcina porque “eso va para largo”

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, reiteró ayer que se intensificarán las capturas de jabalíes en el radio de 20 kilómetros e informó de que, desde el 1 de enero, se han realizado 13.650 capturas de animales fuera de esta zona de riesgo.

Con todo, advirtió que “esto va para largo” y que países como Bélgica han tardado “más de 2 años” en estar libres de la enfermedad. Por este motivo, el conseller pidió “que nadie se relaje” y que se extremen las precauciones de bioseguridad en las granjas.

Cambios en la movilidad

Paralelamente, la Unión Europea dio ayer luz verde a una propuesta de nueva zonificación en el área afectada por la peste porcina africana (PPA) propuesta por España que permitirá ciertos movimientos en las granjas. La nueva fijación de zonas no es tan circular, y se establece en función de zonas administrativas, con una forma adaptada a los términos municipales.