La participación en las elecciones agrarias se sitúa en el 40% a las 16 h y ya supera la de los últimos comicios de 2021

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La participación en las elecciones agrarias se sitúa en el 40,17% a las 16 h, por encima del 34,9% que se registró en los últimos comicios de 2021, cuando los votos sólo se podían transferir de manera telemática. Según la última actualización del Departamento de Agricultura, hasta el momento han votado a 8.552 profesionales del total de 21.374 que están en el censo. El horario de las votaciones es de las 9 h a las 19 h y los votantes pueden escoger entre cinco candidaturas.

Unió de Pagesos (UP) y JARC, que actualmente tienen representación en la Mesa Agraria, esperan mejorar o revalidar resultados, mientras que Asaja, Assemblea Pagesa y UPA, aspiran a alcanzar el 15% de los votos necesarios para entrar. Por su parte, el Gremi de la Pagesia pide el voto nulo.