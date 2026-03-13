Una plaga preocupante en Lleida: una pareja de conejos puede llegar a generar hasta 200 individuos en dos años

La superpoblación de conejos arrasa los campos de cereal, viña, olivos y almendros de Lleida irá a más, según pronostican los expertos en la materia. Es la consecuencia de las intensas lluvias de los últimos meses, que causan una abundancia de comida que favorece un crecimiento exponencial del número de herbívoros.

El experto en agricultura y en superpoblaciones de herbívoros, Francesc Xavier Miarnau, menciona que “En noviembre y en diciembre hubo una caída de la población de conejos por la meteorología, pero esta situación ha dado la vuelta y ahora vuelve a crecer al ritmo que lo hacía en septiembre”.

La escasez de depredadores favorece la reproducción de los conejos

Según sus estimaciones, una pareja de conejos puede llegar a generar hasta 200 individuos en dos años, explica: la gestación dura una media de 32 días (entre 28 y 35) y con la recuperación, la distancia entre partos puede no superar el mes y medio, y en eso se suma que el 80% de las entre 5 y 8 crías de cada camada son hembras y que estas alcanzan la madurez sexual antes de los 5 meses de vida.