NUEVO CONCURSO: 'MIS RAÍCES'

¡Participa enviándonos tus fotos relacionadas con tus raíces!

Participa en el concurso enviándonos las mejores fotografías de tus raíces.

Andreu Jiménez

A Cercle iniciamos un nuevo concurso 'Mis Raíces'. Comidas, calles, paisages, fiestas, tradiciones, familiares... ¿nos enseñas tus raíces?

BASES

Como participar
Envíanos las fotos relacionadas con tu niñez y/o raíces a cercle@segre.com.
En el correo electrónico se indicará: el nombre y apellidos, el título de los postres, el número de teléfono de contacto y la población.

Plazo
Tenso tiempo hasta el 5 de enero. El nombre del ganador/a se publicará el 9 de enero en la web.

Premio
El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló (Pallars Sobirà). Incluye el alojamiento y el desayuno para dos personas. (Amplaible)

Participando acepto las siguientes bases.

