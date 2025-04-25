Març del 2009, el dia que el pantà de Rialb va entrar en nivell 1 d'emergència per una fallada informàticaSEGRE

El pantano de Rialb experimentó en marzo de 2009 su primera activación del protocolo de emergencia desde su puesta en funcionamiento. El incidente fue provocado por un fallo en el sistema de telecomunicaciones y no por ningún riesgo real para la estructura de la presa o las poblaciones próximas.

Este suceso resuena hoy con la situación de este abril del 2025, cuando nuevamente se han activado protocolos de emergencia en el embalse por una filtración de agua en un lateral de la presa .

Aquel marzo del 2009, la interrupción de las comunicaciones entre la presa y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo titular del embalse, desencadenó de forma automática el protocolo de emergencia en escenario 1. Esta clasificación, la segunda en una escala de cuatro niveles, implica la aplicación de medidas correctoras inmediatas y una vigilancia intensificada.

Lo explicaba una noticia de SEGRE firmada por Helena Culleré, Esmeralda Farnell y Marta Cortina.

SEGRE abrió la portada del 13 de marzo con esta noticia

Fuentes de la CHE confirmaron entonces que se alertó inmediatamente a Protección Civil, aunque la situación se normalizó en cuestión de horas, una vez identificada y solucionada el problema técnico.