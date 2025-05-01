El ataque a los Mossos en la Mariola marca el Dia de les Esquadres

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Ponent celebraron ayer el Dia de les Esquadres, que estuvo especialmente marcado por el brutal ataque que sufrieron seis agentes del ARRO que el domingo resultaron heridos al ser agredidos por una turba de vecinos en la Mariola , donde acudieron al ser alertados de una pelea multitudinaria entre dos grupos. De hecho, el momento más emocionante se vivió cuando Josep Maria Farré, el sargento de los ARRO que resultó herido en la intervención –un apósito le cubría los puntos de sutura que recibió en la cabeza– recogió una de las 247 felicitaciones. Los asistentes se levantaron de sus asientos para aplaudirle, en una larga y sentida ovación. El sargento, muy emocionado, se puso la mano en el corazón en señal de agradecimiento, especialmente hacia sus compañeros.

El comisario Josep Codina, que ayer vivió su primer Dia de les Esquadres como jefe de los Mossos en Ponent, al sustituir hace cinco meses al comisario Josep Maria Estela –ahora en la prefactura y que no quiso perderse el acto en Lleida–, tampoco eludió la brutal agresión. Antes del acto atendió a los medios, aseguró que “condeno firmemente la brutal agresión” y añadió que espera que “en breve” haya detenidos y es “posible” que sean acusados de tentativa de homicidio. Codina evitó polemizar con los sindicatos policiales, que han convocado una concentración de protesta para este lunes. En este sentido, USPAC exige el cese del jefe del ABP del Segrià, el inspector Xavier Ribelles, al que acusan de “mentir” ante los medios sobre la gravedad de las lesiones y de minimizar el caso.

En su discurso, Codina admitió que 2024 fue un año “difícil”, con unos 19.700 hechos delictivos en la región, un 9% más que en 2023, y 2.655 detenciones, un 20% más. Añadió que en el primer trimestre de este año, los delitos contra las personas se han reducido un 4%, pero los delitos contra el patrimonio, especialmente el robo en vehículos, han repuntado un 90%. También destacó la colaboración policial con Guardia Civil y la Policía Nacional, para resolver el asesinato de un agricultor en Vilanova de la Barca y de otros dos en Navarra, y se mostró preocupado por el cultivo y tráfico de marihuana y las organizaciones criminales. “Somos el granero de Europa”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, manifestó su “apoyo y solidaridad” a los agentes heridos, exigió “detenciones y condenas” porque estos hechos “no pueden quedar sin castigo” y elogió la colaboración “entre Mossos y Urbana”.