Los trabajos de impermeabilización en la presa de Rialb continúan tres semanas después de detectar una filtración
Protección Civil mantiene la alerta preventiva del plan Inuncat, pero la situación no supone un peligro para la población
Los trabajos de impermeabilización de la presa de Rialb siguen a buen ritmo, aunque todavía se tienen que hacer varias tareas y constataciones que requieren tiempo. Así lo han informado este viernes los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) durante la quinta reunión del comité técnico del plan Inuncat para hacer seguimiento de las medidas que se llevan a cabo a la presa. Con la aplicación de las medidas correctoras y los medios destinados no hay peligro para la población ni para la infraestructura, según las instituciones. Mientras duren las tareas de sellado de la filtración detectada el 16 de abril, y con la situación de escenario 1 de la presa, Protección Civil mantiene la alerta preventiva del plan Inuncat.
Comarcas
Activan el nivel 1 de emergencia en el pantano de Rialb por una filtración de agua en la presa
Helena Culleré
El próximo viernes se hará una nueva reunión de seguimiento y las instituciones mantienen el contacto con los municipios próximos al embalse --los que están situados entre los pantanos de Rialb i Riba-roja-- para actualizarles la información.