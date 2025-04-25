Los planes para sellar el escape de agua de la presa de Rialb: una resina que reacciona con el agua

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La filtración del pantano de Rialb se detectó el pasado 16 de abril, obligando a las autoridades hidráulicas a iniciar trabajos de identificación y reparación. Actualmente, el escape libera entre 300 y 350 litros de agua diarios, una cantidad que va disminuyendo a medida que baja el nivel de la lámina de agua del embalse.

Los técnicos ya han realizado siete catas para localizar el origen exacto de la filtración, aunque todavía no han conseguido encontrarlo. Según fuentes próximas a los trabajos, cuando identifiquen el punto exacto, procederán a inyectar una resina especial que reacciona con el agua y se solidifica, sellando así el escape. "Cuando aparezca la filtración, le inyectaremos una resina que reacciona con el agua, se solidifica y llena el espacio", han explicado los responsables de la operación.

El problema podría estar relacionado con la unión entre el hormigón y el terreno donde se asienta la estructura. Los expertos señalan que este tipo de incidencias no son inusuales en infraestructuras hidráulicas similares y que, aunque la reparación actual solucione el problema, no se descarta que puedan aparecer nuevas filtraciones en el futuro.

Un presupuesto específico de medio millón de euros

Para hacer frente a esta intervención, se ha destinado un presupuesto específico de 500.000 euros. Los responsables de la obra esperan poder ofrecer resultados en aproximadamente dos semanas , aunque han indicado que los trabajos podrían alargarse si la complejidad de la reparación lo requiere.

Hay que recordar que esta no es la primera filtración que sufre el embalse de Rialb. Anteriormente ya se habían detectado y reparado problemas similares.

Mientras tanto, el embalse continúa operativo, regulando su nivel con la ayuda del pantano de Oliana, hecho que permite mantener el suministro de agua mientras se completan las obras de reparación