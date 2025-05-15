¿Y si reventase uno de los mayores pantanos de Lleida? “Todo el mundo acabaría en el salón de fiestas”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las salas de baile de los tres pueblos de Les Garrigues que se encuentran en la primera corona de riesgo ante un eventual reventón, improbable pero no imposible, de la presa de L’Albagés, van a adquirir un nuevo uso en las próximas semanas, con la aprobación del Plan de Autoprotección del embalse : se van a convertir en el punto de evacuación para los vecinos, es decir, en el lugar al que deben dirigirse en caso de que se activen las sirenas y el resto de dispositivos de alerta previstos ante una contingencia de ese tipo.

Se trata de L’Albagès, situado a apenas un kilómetro en línea recta de la presa; El Cogul, ubicado a algo más de cinco, y Aspa, que se encuentra a menos de ocho. Los salones municipales de baile (sala polivalente en Aspa) de los tres ofrecen dos características que los sitúan como adecuados para esa utilidad.

Una consiste en encontrarse a una altitud suficiente como para resultar seguros en caso de avenida. El núcleo de L’Albagés se encuentra a una altitud de 372 metros sobre el nivel del mar, 62 por encima de los cimientos de la presa, y protegido por una amplia llanura capaz de absorber el grueso de la eventual riada. El Cogul y Aspa, situados a 279 y 256 metros, se hallan por debajo de la cota del río en L’Albagés, que es de 305, aunque también cuentan con la defensa de una extenza zona anegable situada por debajo.

Las tres localidades se hallan dentro de la llamada “primera corona”, que abarca el territorio que se vería inundado en menos de media hora en caso de colapso del pantano. Ese área también incluye una parte del término de Alfés, aunque de manera tangencial y sin su casco urbano.

La otra característica consiste en que las salas de baile ofrecen capacidad suficiente para acoger a la población evacuada, de 344 personas empadronadas en el caso de mayor número, que es el de la localidad que da nombre a la presa.

“Como lugar de emergencia estamos habilitando la sala del ball, que está en la parte alta del pueblo y hay espacio para todos”, explica Romina León, alcaldesa de El Cogul.

Ninguno de los tres ayuntamientos ha presentado alegaciones al Plan de Autoproteccion del embalse, cuyo periodo de exposición pública acaba mañana. “Nos remitimos a lo que pone en el plan de autoprotección, que consideramos correcto”, señala Víctor Masip, alcalde de L’Albagés.

Una vez resueltas las alegaciones, e incorporadas en su caso, el documento debe pasar por la Comisión de Protección Civil de Catalunya, que se reúne a final de cada mes. Y, después, ese documento ha de integrarse en el Plan de Seguridad de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) tras verificar que incluye los requisitos de la normativa estatal. Entonces podrán comenzar las pruebas de carga del pantano.