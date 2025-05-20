El ayuntamiento de Almacelles debe 70.000 € en recibos de luz, gasoil, agua y otros servicios

El ayuntamiento de Almacelles tiene pendientes de pago facturas por valor de más de 70.000 euros que corresponden a suministros de electricidad, agua y gasóleo para automoción y calefacción, entre otros servicios básicos. Estos recibos están sin pagar desde hace meses, a pesar de que las arcas municipales tienen el dinero para hacerlo. Esto es un efecto de la paralización del consistorio desde que, a finales del año pasado, el gobierno local se quedó en minoría con cinco ediles de Pacte Local (PL) y ERC frente a ocho en la oposición de Junts, PSC y Comuns (expulsados del gobierno el pasado octuble). Esta situación llevó al alcalde, Joan Bosch (PL), a anunciar su dimisión la semana pasada. Está previsto que la formalice en un pleno mañana miércoles.

Las facturas se presentaron hace menos de dos semanas a la oposición, en una junta de portavoces previa al pleno del pasado día 12. El equipo de gobierno tenía intención de llevar el reconocimiento extrajudicial de esta deuda a la sesión plenaria. Sin embargo, la oposición avanzó que votaría en contra y el alcalde retiró este punto del orden del día del pleno.

El grupo del PSC argumentó que su negativa a aprobar las facturas se debió a que eran gastos hechos contra el criterio de la interventora municipal. Por su parte, Junts lamentó que el gobierno no informase de estas facturas impagadas hasta que convocó la junta de portavoces. El alcalde, por su parte, explicó que el servicio de Intervención municipal les requirió llevar a cabo procesos de contratación para gastos recurrentes como el suministro de combustible. “Pedimos seguir haciéndolo como hasta ahora mientras preparábamos las contrataciones, pero lo rechazó”, dijo Bosch. Recalcó que “quien presta un servicio al ayuntamiento tiene que cobrar” y que no reconocer la deuda abre la puerta a reclamaciones de los proveedores, “algo que no interesa a nadie”.

El pasado domingo, la gasolinera de Almacelles donde reposta la Policía Local rechazó llenar el depósito del coche policial tras meses sin cobrar. “Yo mismo le dije al responsable que no suministrase mientras no le pagaran”, afirmó Bosch.

Entre tanto, los grupos en la oposición han iniciado contactos para tantear la posibilidad de constituir un nuevo gobierno. Almacelles en Comú, que rechaza formar parte de él, apuntó la posibilidad de apoyar la investidura de un alcalde de Junts si no es la actual portavoz y exalcaldesa, Vanesa Olivart.