Continúa la alerta por riesgo en la presa de Rialb un mes después de detectar una filtración

Protección Civil mantiene el seguimiento de la situación en el embalse de Rialb, a raíz de la filtración detectada a mediados del mes de abril. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sigue trabajando sobre el terreno para localizar con precisión el origen de la filtración y los dos organismos mantienen la coordinación, mediante reuniones de seguimiento técnico semanales. El Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (INUNCAT) se mantiene en fase de Alerta de manera preventiva, mientras continúan las tareas de localización y sellado. La presa se encuentra en escenario 1, el cual implica que se ha detectado una incidencia que requiere la aplicación de medidas correctoras, como técnicas de explotación o desembalse.

Este escenario no comporta un riesgo inminente, ya que la situación se considera controlable con los medios técnicos y operativos disponibles y no implica “en este momento” riesgo para los vecinos aguas abajo, según la Confederación. “se han producido acontecimientos que, si no se aplican medidas de corrección (técnicas, de explotación, desembalse...), podrían ocasionar peligro de avería grave o de ruptura, si bien la situación se puede solucionar con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y con los medios disponibles”, según dictan las normas técnicas de seguridad de las presas. Tampoco comporta riesgos para los usos (abastecimientos, regadío o hidráulico).

El pantano de Rialb tiene capacidad para 403 hectómetros cúbicos de agua (de hecho, almacena 398 hm) y se inauguró hace justo 25 años. Regula el agua del río Segre aguas abajo de Oliana (84,3 hectómetros en total, actualmente al 80,5%) y es el segundo mayor de Cataluña después de Canelles (Noguera Ribagorçana), en la frontera con Aragón.