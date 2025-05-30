SEGRE
simulacre

Protecció Civil farà proves del sistema d'alertes a mòbils a tot Catalunya. Consulta les dates

Herida grave por un monocultor en Vilaller

Imagen de archivo de una ambulancia del SEM.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

Una mujer resultó este jueves herida de gravedad tras quedarse atrapada con una pierna en un monocultor en Vilaller. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 12.11 horas de que una mujer se había clavado una púa del vehículo en una pierna. 

Los Bomberos activaron una dotación, que estabilizó el vehículo y liberó a la mujer. La herida, que no sufrió hemorragia, según fuentes de emergencias, fue evacuada en helicóptero por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fuentes sanitarias señalaron que su estado era grave. También se activaron dos ambulancias.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking