Herida grave por un monocultor en Vilaller

Una mujer resultó este jueves herida de gravedad tras quedarse atrapada con una pierna en un monocultor en Vilaller. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 12.11 horas de que una mujer se había clavado una púa del vehículo en una pierna.

Los Bomberos activaron una dotación, que estabilizó el vehículo y liberó a la mujer. La herida, que no sufrió hemorragia, según fuentes de emergencias, fue evacuada en helicóptero por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fuentes sanitarias señalaron que su estado era grave. También se activaron dos ambulancias.