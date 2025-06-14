Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a dos hombres, de 25 y 52 años, por la agresión homófoba a un joven el pasado 31 de mayo en Cervera. Tal y como explicó la víctima, se encontraba en el exterior de una discoteca de la localidad y notó que su presencia molestaba a un grupo de jóvenes que le profirieron insultos homófobos como “Maricón de mierda, te voy a matar”.

Finalmente, dos individuos le agredieron a la salida de otro bar al que había acudido para poder solicitar ayuda. Fuentes policiales señalaron que el principal agresor había sido denunciado penalmente.

El primer parte señalaba que la víctima presentaba lesiones leves. Sin embargo, esta presentó el jueves una ampliación de la denuncia con otro parte en el que mostraba que había tenido que ser hospitalizado durante una semana por lesiones renales.

Según las mismas fuentes, esto ya se trata de un delito grave, por lo que los Mossos arrestaron a este individuo y a otro que presuntamente también participó en la agresión. Ambos están acusados de los delitos de lesiones, amenazas y otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Los dos arrestados cuentan con antecedentes por otros hechos. La agresión sacó a la calle a más de 150 personas que se manifestaron en Cervera el pasado sábado para mostrar su rechazo a este ataque homófobo.