Julio fatídico en Lleida con 10 muertos en la carretera, 4 en incendios, 2 en el agua y uno en el tren

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

De fatídico u horroroso puede calificarse el mes de julio en Lleida que, a falta de dos días para su conclusión, registra un total de 17 fallecidos en accidentes de diferente índole. Se trata de una cifra que supera con creces la media de siniestros mortales que se registran al mes.

Donde se ha producido más casos en las carreteras con diez víctimas mortales entre el 3 y el 25 de julio, las mismas que hubo en el primer semestre del año en la demarcación. De hecho, Trànsit ha decidido poner en marcha diferentes medidas, como más controles de velocidad, para evitar seguir con esta tendencia que no responde a un patrón concreto.

Otras cuatro personas han muerto en incendios, dos de ellos el 1 de julio en el fuego de vegetación que se inició en Torrefeta y que calcinó 5.700 hectáreas en apenas unas horas. Fue el primero de sexta generación registrado en Ponent y llegó a alcanzar una velocidad de 28 kilómetros por hora.

Fallecieron dos vecinos de Agramunt en Coscó, Oliola . Las dos otras víctimas son las mujeres que murieron el sábado por la mañana en un burdel de Bellpuig (ver desglose) . Cabe recordar que en mayo y junio hubo otras dos víctimas por fuegos en Tàrrega y Lleida, respectivamente.

En el suceso de Bellpuig también perdió la vida un vecino de Arbeca, que se encontraba en el local y fue atropellado por un tren cuando huía de las llamas . Por último, dos jóvenes perecieron al ahogarse el lunes de la semana pasada en el río Segre en Camarasa . La tragedia pudo ser mayor ya que otros dos fueron rescatados.

Los Mossos siguen investigando la tragedia de Bellpuig

Los Mossos d’Esquadra siguen con la investigación del incendio que el sábado se cobró la vida de dos mujeres en el local de alterne Club Estrellas de Bellpuig, causó intoxicaciones por humo a cinco mujeres y un hombre e hizo que otro (C.A.M., de Arbeca) muriera arrollado por un tren tras abandonar corriendo el establecimiento. Ayer todavía se estaban practicando las autopsias.

Los Mossos informaron el sábado por la tarde que “las primeras gestiones de investigación relacionadas con el incendio apuntarían a un hecho accidental”. Al parecer, se produjo un fuego eléctrico en un aparato de aire acondicionado. Se descartó así un suceso criminal, si bien, por la manera cómo se produjeron el fuego y el atropello de manera sucesiva, en un primer momento no se pudo descartar.