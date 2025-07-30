Joan Ganau, profesor de Geografía de la Universitat de Lleida: "La llegada de migrantes aporta población y tira de la natalidad"

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“La llegada de migrantes no solo contribuye a aumentar la población, sino que también tira al alza de la natalidad ”, explica Joan Ganau, profesor de Geografía de la UdL. Más del 40% de los bebés que nacen en Lleida tienen al menos uno de los progenitores de origen extranjero, según revelan los datos del Idescat, que sitúan en esa tasa los alumbrados por madres de nacionalidades distintas a la estatal sin incluir a los de padre foráneo y madre local ni incluir en las estimaciones a las personas nacionalizadas.

Esa mejora de los indicadores de la natalidad se debe a que “vienen mujeres jóvenes, tienen una media de hijos mayor que la población local y los tienen a una edad más temprana”, anota.

No obstante, ese patrón no se repite con la segunda generación de migrantes, los nacidos en el país de acogida de progenitores de origen extranjero, que “tienden asimilar y a adoptar los patrones de natalidad de las europeas”. El patrón se ha repetido en todas las oleadas migratorias del último siglo.