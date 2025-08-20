SEGRE

Un detenido en Vallfogona de Balaguer por yihadismo ya había sido encarcelado en Marruecos

El joven, de 26 años, entró ilegalmente en Melilla hace unos dos años tras quedar en libertad y fijó su residencia en la Noguera

Uno de los detenidos jueves pasado para|por la Policía Nacional en Vallfogona de Balaguer. - PAZ PASCUAL PRAT

Uno de los dos detenidos el pasado jueves en Vallfogona de Balaguer por presunta vinculación al terrorismo yihadista ya habría estado encarcelado en Marruecos por delitos similares. Según publicó ayer El País, el joven, de 26 años, entró ilegalmente en Melilla hace unos dos años tras quedar en libertad y fijó su residencia en la Noguera. El otro arrestado, de 24 años, habría sido captado presuntamente por el primero, que mostraba un “alto nivel de radicalización y accedía de forma sistemática y continuada a webs con material yihadista”. 

Además, hacía presuntamente labores de captación, adoctrinamiento y autocapacitación de terceras personas. Durante el registro, los agentes de la Policía Nacional requisaron varios dispositivos informáticos. Otras informaciones apuntaron ayer que durante el análisis preliminar de su teléfono móvil se halló material violento y mensajes con posibles combatientes de Daesh. El operativo se precipitó ante la presunta intención de este joven de viajar a zonas de conflicto en Oriente Próximo.

