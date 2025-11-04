Puigverd de Lleida convoca los vecinos en una reunión urgente sobre seguridad después del apuñalamiento a un menor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Puigverd de Lleida ha programado para este jueves 6 de noviembre de 2025 una reunión de emergencia con los vecinos para abordar la creciente preocupación sobre la seguridad durante las fiestas locales. Esta iniciativa llega después de que un adolescente de 17 años resultara herido por arma blanca en una pelea producida el domingo pasado en la madrugada, un incidente que ha generado alarma entre la población de este municipio del Segrià.

En el encuentro participarán representantes de los Mossos d'Esquadra y una empresa especializada en seguridad privada. El consistorio ha manifestado que el objetivo es "abordar conjuntamente los incidentes que se repiten continuamente en los últimos años durante las fiestas organizadas por los jóvenes". Además, el ayuntamiento ha reconocido ser "consciente de la gravedad" de la situación y ha añadido que "se quiere poner sobre la mesa todas las herramientas para prevenir incidentes como el del fin de semana".

El incidente tuvo lugar a las 6.00 horas de la mañana del domingo, cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de una pelea entre unas diez personas en el municipio. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron a un menor herido que fue trasladado inmediatamente al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fuentes solventes indicaron que el joven recibió una puñalada por la espalda que le perforó un pulmón, aunque su vida no corre peligro.

Avances en la investigación policial

Los Mossos d'Esquadra consiguieron detener pocas horas después a un menor también de 17 años, presuntamente relacionado con la agresión. Paralelamente, siguen recogiendo testimonios de personas que podrían haber presenciado los hechos para determinar con exactitud las causas de la pelea e identificar a todos los participantes.