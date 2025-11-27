Se atrincheran en el bloque con okupas de Les Borges para protestar contra el desalojo

Habitantes del bloque de pisos de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques se han atrincherado este mediodía para protestar por el desalojo que prepara el ayuntamiento tras declarar inhabitable el edificio. Lo esperan a partir de la próxima semana y afectará a entre 12 y 20 familias, sin distinción entre okupas, inquilinos con contratos de alquiler social y propietarios. Hacia las 13.00, cortaron las tres calles que llevan al inmueble, bloqueándolas con un coche, contenedores de basura y otros objetos. Las mantuvieron cerradas durante una hora, en la que se concentraron a las puertas del bloque, bajo la vigilancia de varias patrullas de los Mossos d'Esquadra que acudieron al lugar. Una furgoneta de agentes con equipos antidisturbios esperaba en las proximidades, pero la protesta concluyó hacia las 14.00 sin incidentes.

Algunos de los habitantes del bloque han explicado que han sido ya avisados del desalojo, ya sea por Mossos d'Esquadra o bien por los servicios sociales del consell de Les Garrigues. Dan por hecho que tendrán que marcharse, pero reclaman retrasar el operativo para expulsarles o bien disponer de un alojamiento provisional para evitar quedarse en la calle mientras optan a pisos de alquiler asequible. Apuntan que en los pisos de Santiago Rusiñol viven niños y niñas, personas mayores, enfermas y en situación de vulnerabilidad.

El consell ha dado los primeros pasos esta semana para constituir la mesa de emergencia de vivienda de Les Borges, un organismo dedicado a asistir a personas que han perdido su residencia.