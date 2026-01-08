Primer concurso para construir 165 pisos de alquiler social en La Seu, Tàrrega y Vilagrassa

La Generalitat convocará mañana el primer concurso de solares para la construcción de 1.940 viviendas de alquiler público asequible y su gestión durante 75 años. En Lleida, tres municipios participan en esta primera convocatoria: Tàrrega sumará 25 viviendas en una parcela de la Via Lacetània, Vilagrassa contará con otras 40 y La Seu d'Urgell acogerá un centenar. En total, la provincia sumará varias parcelas para la construcción de 165 viviendas de alquiler asequible en esta convocatoria, distribuidas entre dos municipios del llano y uno del Pirineo.

El modelo contractual prevé la constitución de un derecho de superficie sobre cada solar, la promoción y construcción de edificios, la gestión del proceso de asignación de las viviendas y su mantenimiento integral durante 75 años. La segunda convocatoria de solares está prevista en las próximas semanas.

La Seu d’Urgell desarrollará el proyecto más ambicioso de la provincia, ya que prevé la construcción de 100 pisos de alquiler asequible en la urbanización de L’Horta del Valira, junto a dos edificios residenciales ya construidos. El consistorio estudia reservar el 30% de los pisos para jóvenes. El alcalde, Joan Barrera, apuntó que “servirán para paliar, en parte, los problemas de vivienda en la ciudad”. Se mostró muy satisfecho por el anuncio y aseguró que “hay como mínimo dos promotoras que han mostrado un interés firme” para construir las dos promociones.

En cuanto a Tàrrega, la alcaldesa, Alba Pijuan, destacó que “es una muy buena noticia porque demuestra que las cosas empiezan a moverse en materia de vivienda pública”. El proyecto se ubicará en una parcela municipal de 807 m² en la esquina de la Via Lacetània y la calle Maria Rúbies, actualmente utilizada como aparcamiento provisional. Pijuan confió que la licitación no quede desierta y pronto se puedan iniciar las obras de este bloque de pisos,“tan necesarios para Tàrrega”, dijo. La alcaldesa subrayó que “la adjudicación y la gestión de los pisos seguirán los criterios del reglamento de vivienda aprobado recientemente por el ayuntamiento y estarán gestionados directamente por el consistorio”.

Por su parte, Vilagrassa prevé construir unas 40 viviendas en un bloque que se levantará en un solar público de 1.574 m² en la calle Sebastià Sala i Bonastre. El acuerdo contempla la cesión a la Generalitat por 75 años del derecho de superficie. Las viviendas tendrán entre 75 y 90 m², y reservarán el 50% para jóvenes y un 10% para familias vulnerables. El alcalde, Josep Maria Mor, afirmó que este curso es “una oportunidad”, ya que actualmente el municipio no dispone de pisos de alquiler ni de venta.

En Lleida, las comarcas de Ponent cedieron a la Generalitat 40 solares que permitirán construir 1.008 viviendas, mientras que en el Alt Pirineu i Aran se entregarán 22 terrenos para 553 pisos.