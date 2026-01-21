El tren de la línea Lleida - La Pobla de Segur funciona con normalidad

Publicado por segre Imágenes: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

La línea de tren Lleida - La Pobla de Segur, gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), funciona con normalidad este miércoles, en una jornada marcada por la suspensión de todo el servicio de Rodalies mientras Adif revisa toda la infraestructura después del accidente de ayer en Gelida.

El tren de la Pobla ha estrenado este enero cuatro frecuencias que, con una serie de ajustes horarios, tienen el objetivo de afrontar la creciente demanda de la línea en el tramo que conecta Lleida y Balaguer, además de mejorar la conectividad de esta línea con el AVE, según anunció Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).