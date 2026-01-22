Usuarios de Rodalies en Lleida, obligados a coger trenes de alta velocidad, autobuses o vehículos de alquiler como alternativa

Publicado por acn / redacció n Creado: Actualizado:

Los usuarios de Rodalies de Lleida nuevamente se han visto obligados a buscar alternativas para viajar la mañana de este jueves ante la inoperatividad del servicio. La mayoría de viajeros de la estación de Lleida-Pirineus optan por pagar un billete de tren de alta velocidad a pesar de la diferencia de precio, si bien también hay otros que han buscado alternativas como los coches de alquiler para llegar a sus destinos. La misma situación también se ha vivido en la estación de trenes de Tàrrega, donde los usuarios se han visto obligados a coger transporte por carretera como el autobús. Asimismo, los usuarios han criticado que Renfe no avise de la cancelación de los convoyes de AVE o Avant con destino en Andalucía.

De este modo, el servicio de Rodalies en Lleida sigue trayendo quebraderos de cabeza a los usuarios por segundo día consecutivo en la estación de Lleida-Pirineus y otros equipamientos como Tàrrega, a raíz de la cancelación del servicio. Aunque la afluencia de usuarios es menor que la de este miércoles, algunos viajeros confiaban en que los trenes funcionaran.

Es el caso del Raul, profesor de la escuela Mirasan de la capital del Segrià, quien tenía que viajar a Barcelona con un grupo de cinco alumnos a recoger un premio por un podcast escolar. Finalmente han optado por coger billetes de un tren de alta velocidad. Aunque le devolverán el dinero pagado por el viaje regional, el billete de AVE les cuesta 20 euros más por persona de lo que tenían previsto.

Por su parte, Adrià ya tenía la intención de viajar hasta Sant Vicenç de Calders, en el Penedés, este miércoles. Con la esperanza de que 24 horas después el servicio funcionara con normalidad, decidió hacer noche en Lleida. La sorpresa se la ha llevado esta mañana, cuando le han dicho que tampoco podría viajar con el regional. Este vecino del Vendrell se ha visto obligado a viajar con un tren de alta velocidad hasta el Camp de Tarragona. "Para llegar hasta Sant Vicenç de Calders buscaré el transporte que haya, seguramente un taxi", ha explicado.

En la capital del Urgell, han sido pocos los usuarios que han querido utilizar el servicio. Uno de ellos es Joan, quien tiene que viajar a Barcelona durante la mañana. Desde primera hora, un trabajador de la estación ya le ha informado de que "sería complicado" y ha optado por coger el autobús, aunque se tenga que esperar un rato en salir. "No me importa. Paciencia y calma", ha concluido.

Alta velocidad con retrasos

Una de las alternativas de los viajeros ha sido la alta velocidad, aunque este servicio tampoco ha funcionado con normalidad y ha registrado retrasos, en algunos casos, de hasta 30 minutos. Por otra parte, usuarios de la estación de Lleida-Pirineus han lamentado no poder viajar hasta Zaragoza, debida a la cancelación de los convoyes con destino a Andalucía. "Nuestro tren iba hasta Granada y teníamos los billetes comprados hace semanas. Ahora nos han dicho que el convoy no saldrá. Entendemos la situación, pero Renfe nos tendría que haber avisado", ha señalado Dolors. "¿Yo tenía que saber que mi AVE para ir a Zaragoza iba también a Granada?", ha manifestado Josep Maria, otro de los afectados por la cancelación del tren, quienes también ha añadido que "la frustración es evidente ante un servicio desastroso".