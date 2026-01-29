Detenido en Agramunt el ladrón que asaltó un supermercado en Tàrrega

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Local de Agramunt, arrestaron ayer a un hombre de 44 años acusado de asaltar un supermercado en Tàrrega el pasado jueves que consiguieron evitar trabajadoras y clientas, como avanzó SEGRE. Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de enero en un establecimiento comercial situado en la avenida Catalunya de la capital de Urgell. Un individuo accedió a la tienda y aprovechó que la dependienta estaba cobrando, con la caja registradora abierta, para sustraer la recaudación, momento en el que empleadas y algunas clientas se abalanzaron sobre el ladrón para retenerlo. Finalmente, este pudo escapar. aunque sin el dinero Las gestiones policiales lograron identificarlo y ayer, sobre las 9.15 horas, fue localizado y detenido en la calle dels Asgous de Agramunt. Este individuo, de nacionalidad española, cuenta con más de 20 detenciones, la mayoría por delitos contra el patrimonio. El intento de robo fue grabado por cámaras de seguridad y las imágenes se han hecho virales en grupos de WhatsApp. En el vídeo se ve como un hombre intenta el robo y varias clientas y empleadas, algunas migrantes, le retienen. Está previsto que pase mañana a disposición judicial en Balaguer.