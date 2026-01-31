Un experto, sobre el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig: "Los afectados quedaron en espacios vitales"
Cuatro personas resultaron heridas, dos leves y otras dos de gravedad
Xavier Castellarnau, subinspector jefe del Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències Lleida, explica que “cuando hay un derrumbe actuamos con un protocolo de actuación que empieza por analizar los riesgos de la estructura con un reconocimiento perimetral para saber si hay riesgo para el personal. Posteriormente, determinamos si hay víctimas potenciales y sigue una aproximación a la zona en la que hacemos una ‘escolta y crida’. Necesitamos silencio para saber si hay alguien”. Buscan espacios vitales, que son áreas seguras tras el colapso.
“En el caso de Vilanova de Bellpuig, la segunda persona que quedó atrapada quedó en un espacio vital”, comenta Castellarnau. Preguntado sobre la posibilidad de que hubiera podido ser una tragedia mayor, el subinspector considera que “se dio la casualidad que el derrumbe dejó espacios vitales. En caso contrario, los afectados podrían haber sufrido lesiones de mayor gravedad”.
