Unas obras programadas en Juneda amplían el servicio por carretera de la R13 y la R14 hasta Lleida

Unas obras programadas en Juneda han obligado este sábado a ampliar el servicio alternativo por carretera en las líneas R13 y R14, de manera que los autobuses llegan hasta Lleida, en lugar de hacerlo hasta Vinaixa. Así, no hay circulación de trenes entre Lleida y Vinaixa porque Adif ya tenía programadas unas obras. En la R13, hay servicio por carretera entre la capital del Segrià y Sant Vicenç de Calders, y en la R14, entre Lleida y Reus. Este sábado, Rodalies opera con la mayoría de líneas con demoras en frecuencias habituales por las limitaciones de velocidad y manteniendo los tramos con servicio alternativo de bus por la revisión de puntos que se está haciendo en la red.