Las turbinas de Rialb, a pleno rendimiento en una operación simultánea con llenar el pantano de L'Albagés

El pantano de Rialb inicia este miércoles la derivación de agua hacia el canal del Segarra-Garrigues para iniciar la tercera fase de llenado del embalse de L'Albagés , situado al curso del río Set en Les Garrigues. Actualmente, el pantano de Rialb se encuentra al 90% de su capacidad y sus turbinas hidroeléctricas están plenamente operativas, mientras que paralelamente a esta operación también funcionan las turbinas Howell que regulan el caudal hacia el cauce del río.

El agua recorrerá 85 kilómetros por el canal principal hasta llegar previsiblemente al día siguiente al embalse de L'Albagés. Esta tercera fase empezará con unos cuatro hectómetros cúbicos para comprobar que no haya obstáculos a lo largo del trayecto, aunque el canal está totalmente operativo desde el 2015 y el pantano se encuentra a punto desde hace cinco años. Actualmente, L'Albagés almacena unos 12 hectómetros cúbicos de agua procedentes principalmente de precipitaciones.

Con esta nueva aportación, el embalse llegará a los 47 hectómetros cúbicos de agua, después de haber alcanzado ya 20 hectómetros en las dos fases anteriores. La cuarta y última fase de llenado está prevista para el próximo año y supondría coronar el embalse hasta los 82 hectómetros cúbicos de agua, su capacidad máxima.

Trámites de protección civil completados

El inicio de esta fase de llenado ha sido posible después de la tramitación de los documentos de Protección Civil, que han sido firmados esta misma semana por el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya. Estos trámites administrativos eran imprescindibles para poder proceder con la derivación de agua desde Rialb.

Funcionamiento de las turbinas Howell

Paralelamente a la apertura de las compuertas para derivar agua hacia el Segarra-Garrigues, las turbinas Howell del pantano de Rialb están en funcionamiento. Estas turbinas, situadas en el lateral del embalse, se ponen en marcha cuando hay que dejar caudal hacia el cauce del río y constituyen una operación independiente de la derivación en el canal, aunque se producen de manera simultánea.