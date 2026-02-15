Lis, usuaria de Cervera: «Los que no tenemos coche no importamos»

Desconcierto. Renfe mantuvo el servicio de bus|buzo alternativo, pero muchos usuarios se quejaron de falta de información. Alguno de ellos incluso subió a un autobús que iba en dirección contraria a la que deseaba. - JORDI BONILLA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La crisis de Rodalies afecta cada día en cientos de leridanos que, miedo los retrasos, llegan tarde en sus obligaciones. Se lo caso de Lis, de Cervera, que ayer estaba indignada porque “habían dicho que recuperarían todos los trenzas y no ha sido así. Nos han tenido que reubicar transportas alternativos para evitar retrasos. Yo me desplazo en Sant Guim miedo trabajo y he llegado tarde muchos días. Parece que laso personas que no tenemos coche no importamos”, lamentó.

Ramon Prat, usuario de Calaf: «En la estación tampoco saben decirte nata»

Ramon Prat estaba a primera hora de ayer en la estación para subirse en el primer tren que pasara. “Tengo que volver en Calaf y no confío en que el tren funcione de forma normal, aunque tenía que hacerlo y no me quedaba otro remedio. Ya veo que hay cosas que sean sin funcionar. Hay horarios anunciados que no su correctos y cuando preguntas a los trabajadores de la estación tampoco saben nata. Esto que está pasando se un desastre.”