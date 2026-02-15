TRANSPORTES
Un tramo de la RL4 vuelve a hacerse en autobús después del caos para restablecer la línea este sábado
El servicio tenía que recuperar la normalidad, pero sólo se reabrió unas horas
La RL4 de Rodalies de Catalunya vuelve a tener un tramo en bus, aunque este sábado se tenía que restablecer el servicio de toda la línea. Sin embargo, los usuarios vivieron una situación de caos y desconcierto y las circulaciones se cortaron antes del previsto.
Este domingo, Rodalies ha informado de que el tramo entre Cervera y Calaf se tiene que hacer en autobús. Una vez en Calaf, sí que se puede continuar el trayecto hasta Manresa en tren.