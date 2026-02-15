SEGRE

Un tramo de la RL4 vuelve a hacerse en autobús después del caos para restablecer la línea este sábado

El servicio tenía que recuperar la normalidad, pero sólo se reabrió unas horas

Un autobus ayer a la estación de Cervera.

La RL4 de Rodalies de Catalunya vuelve a tener un tramo en bus, aunque este sábado se tenía que restablecer el servicio de toda la línea. Sin embargo, los usuarios vivieron una situación de caos y desconcierto y las circulaciones se cortaron antes del previsto.

Este domingo, Rodalies ha informado de que el tramo entre Cervera y Calaf se tiene que hacer en autobús. Una vez en Calaf, sí que se puede continuar el trayecto hasta Manresa en tren.

