Un tramo de la RL4 vuelve a hacerse en autobús después del caos para restablecer la línea este sábado

La RL4 de Rodalies de Catalunya vuelve a tener un tramo en bus, aunque este sábado se tenía que restablecer el servicio de toda la línea. Sin embargo, los usuarios vivieron una situación de caos y desconcierto y las circulaciones se cortaron antes del previsto .

Este domingo, Rodalies ha informado de que el tramo entre Cervera y Calaf se tiene que hacer en autobús. Una vez en Calaf, sí que se puede continuar el trayecto hasta Manresa en tren.