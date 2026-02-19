DELINCUENCIA
El nuevo método de los ladrones en pueblos de Lleida: Robar cuando los vecinos están en el baile
Casos en Foradada, Torrelameu, Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà y L’Espluga Calba, entre otros
No son ni uno, ni dos, ni tres casos. Las comarcas de Lleida han registrado a lo largo del último año aproximadamente una decena de casos de una nueva modalidad de robos en viviendas. Son aquellos en los que ladrones aprovechan que los vecinos se han ausentado para acudir a actos festivos como bailes o verbenas para acceder a las viviendas y delinquir sin temer ser descubiertos. El último caso ocurrió el pasado fin de semana en Foradada, cuando hubo seis robos en domicilios del municipio aprovechando que los dueños de ellos habían acudido al Carnaval de Artesa de Segre, como avanzó SEGRE. Semanas atrás ocurrió lo mismo durante la Festa Major de Sant Sebastià de Torrelameu. No son los únicos casos de lo que llevamos de año. También ocurrió el 5 de enero durante la cabalgata de los Reyes Magos de Tàrrega, como adelantó este periódico.
Esta tendencia delincuencial se empezó a detectar en la primavera del año pasado con casos en Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà, Pradell y L’Espluga Calba. Se produjeron durante sus respectivas Festes Majors. Entonces, los Mossos d’Esquadra alertaron de este nuevo patrón.
La policía explica que los ladrones hacen un estudio previo para cometerlos. Por ejemplo, aprovechan la información de la programación de actos de la fiesta que se publican en internet para fijar la localidad. Se fijan especialmente en actividades que están dirigidas a todos los públicos, como las cenas al aire libre o las verbenas, y que se prolongan durante horas. Los delincuentes solo acceden a aquellas casas en las que comprueban que no hay ningún vecino. El botín siempre es el mismo: joyas y dinero.
Algunos casos
- Foradada. Ladrones robaron el pasado fin de semana en seis casas aprovechando que sus dueños habían acudido a Artesa de Segre a celebrar el Carnaval.
- Torrelameu. El 20 de enero fue Sant Sebastià y Torrelameu celebraba su último día de Festa Major. Robaron en cuatro casas cuando sus vecinos estaban en el baile en la Casa de la Vila.
- Tàrrega. Ocurrió el 5 de enero. Los ladrones se llevaron joyas y una videoconsola de una casa. Aprovecharon que las víctimas habían acudido a la cabalgata de Reyes.
- Alfarràs. Los Mossos d'Esquadra recibieron cinco denuncias de robos en casas durante la Festa Major de finales de junio del año pasado.
- Castellserà y Pradell. Diez kilómetros separan Castellserà y Pradell de Sió. El fin de semana del 18 al 20 de julio ambos pueblos celebraban su Festa Major y en ambos se produjeron robos en viviendas. Hubo al menos seis casos.
Los investigadores sospechan que los cometen bandas itinerantes
Los Mossos d’Esquadra sospechan que todos ellos han sido cometidos por bandas itinerantes en los que los delincuentes tienen perfectamente definidos los roles. Hay personas encargadas de conducir los vehículos y de vigilar las viviendas mientras que otros se encargan de acceder al interior. En la mayoría de domicilios no han hallado huellas de los delincuentes. También creen no son personas de la zona sino que se desplazan expresamente, cometen los robos y se van a toda prisa.