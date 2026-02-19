El nuevo método de los ladrones en pueblos de Lleida: Robar cuando los vecinos están en el baile

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

No son ni uno, ni dos, ni tres casos. Las comarcas de Lleida han registrado a lo largo del último año aproximadamente una decena de casos de una nueva modalidad de robos en viviendas. Son aquellos en los que ladrones aprovechan que los vecinos se han ausentado para acudir a actos festivos como bailes o verbenas para acceder a las viviendas y delinquir sin temer ser descubiertos. El último caso ocurrió el pasado fin de semana en Foradada, cuando hubo seis robos en domicilios del municipio aprovechando que los dueños de ellos habían acudido al Carnaval de Artesa de Segre, como avanzó SEGRE. Semanas atrás ocurrió lo mismo durante la Festa Major de Sant Sebastià de Torrelameu. No son los únicos casos de lo que llevamos de año. También ocurrió el 5 de enero durante la cabalgata de los Reyes Magos de Tàrrega, como adelantó este periódico.

Esta tendencia delincuencial se empezó a detectar en la primavera del año pasado con casos en Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà, Pradell y L’Espluga Calba. Se produjeron durante sus respectivas Festes Majors. Entonces, los Mossos d’Esquadra alertaron de este nuevo patrón.

La policía explica que los ladrones hacen un estudio previo para cometerlos. Por ejemplo, aprovechan la información de la programación de actos de la fiesta que se publican en internet para fijar la localidad. Se fijan especialmente en actividades que están dirigidas a todos los públicos, como las cenas al aire libre o las verbenas, y que se prolongan durante horas. Los delincuentes solo acceden a aquellas casas en las que comprueban que no hay ningún vecino. El botín siempre es el mismo: joyas y dinero.

Algunos casos

Los investigadores sospechan que los cometen bandas itinerantes

Los Mossos d’Esquadra sospechan que todos ellos han sido cometidos por bandas itinerantes en los que los delincuentes tienen perfectamente definidos los roles. Hay personas encargadas de conducir los vehículos y de vigilar las viviendas mientras que otros se encargan de acceder al interior. En la mayoría de domicilios no han hallado huellas de los delincuentes. También creen no son personas de la zona sino que se desplazan expresamente, cometen los robos y se van a toda prisa.