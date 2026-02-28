Torrelameu contrata seguridad privada para evitar robos en Carnaval

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Torrelameu celebrará hoy Carnaval y, para que los vecinos estén tranquilos, el ayuntamiento ha decidido contratar seguridad privada para evitar que se produzcan robos en domicilios como ocurrió por la Festa Major de Sant Sebastià del pasado enero, como informó este periódico. En aquella ocasión, ladrones robaron en cuatro casas y lo intentaron en una quinta mientras los vecinos estaban en el baile.

Por ese motivo, el consistorio ha contratado los servicios de una empresa de seguridad privada. La medida incluye patrullaje preventivo con rondas de vigilancia de forma continuada por el casco urbano y las zonas periféricas y vigilancia intensiva durante la rúa y el baile. Además, se mejorará la coordinación policial.

El ayuntamiento comunicó formalmente estas medidas a los Mossos d’Esquadra, con quien se mantiene “un estrecho contacto para coordinar cualquier actuación necesaria”. Por último, el ayuntamiento pidió colaboración ciudadana para que se alerte al 112 ante cualquier movimiento sospechoso.

Las comarcas de Lleida han registrado a lo largo del último año una decena de casos de una nueva modalidad de robos en viviendas. Son aquellos en los que ladrones aprovechan que los vecinos se han ausentado para acudir a actos festivos como bailes o verbenas para acceder a las viviendas y delinquir sin temer ser descubiertos.

El anterior caso se produjo el fin de semana del 14 al 15 de febrero en Foradada, cuando hubo seis robos en domicilios del municipio aprovechando que los dueños de ellos habían acudido al Carnaval de Artesa de Segre, como avanzó SEGRE. Esta tendencia se empezó a detectar en la primavera del año pasado con casos en Camarasa, Bell-lloc y Alfarràs, entre otros.