Intentan okupar de nuevo el bloque de Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques

Seis de las familias desalojadas el pasado mes de diciembre del bloque de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques regresaron ayer al edificio, vacío desde que los obligaron a marcharse, y trataron de okupar de nuevo media docena de pisos. Esta fue su reacción tras saber que la mesa de emergencia de vivienda de la capital de les Garrigues había rechazado sus peticiones para ser realojados. Agentes de los Mossos d'Esquadra acudieron al lugar hacia el mediodía, alertados por la empresa propietaria del inmueble, y las familias accedieron finalmente a marcharse.

Los okupas desalojados habían recibido motificaciones de la dirección general de Vivienda de la Generalitat, que participa en la mesa de emergencia de vivienda de Les Borges junto con el ayuntamiento y los servicios sociales del consell comarcal de les Garrigues.

Estos documentos les informaban de que sus peticiones de alojamiento habían sido desestimadas, al no contar con “contrato de arrendamiento ni título jurídico habilitante” que les permitiera habitar las viviendas antes de que el ayuntamiento las declarase insalubres y ordenase desalojarlas. “Si ya sabían desde el principio que éramos okupas y que eso era un motivo para no darnos alojamiento, ¿por qué nos pusieron a llenar formularios?”, lamentó uno de los afectados.

También han sido rechazadas peticiones de habitantes del bloque que tenían contratos de alquiler social, después de que la mesa de emergencia evaluase su situación y conluyera que tenían familiares que podían acogerlos, según explicaron fuentes municipales. No hay constancia hasta la fecha de peticiones a la mesa que se hayan saldado con la asignación de una vivienda.