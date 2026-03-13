La desesperación entre los campesinos del Urgell: “Los conejos lo devoran todo antes de que la planta levante un palmo”

La desesperación de los payeses crece en el Urgell. Reclaman indemnizaciones proporcionales a las pérdidas provocadas por una plaga de conejos que ven como “la más grave de los últimos años”. “Si tenemos que dar de comer a los conejos, que nos indemnicen”, resumen entre la rabia y el cansancio quienes todavía intentan mantener viva la agricultura en la zona.

“Si no cambias los protectores una vez al mes, los conejos mastican los brotes y matan los árboles”

En municipios como Verdú, Preixana, Maldà o Sant Martí de Riucorb, los campos de cereal y los cultivos leñosos están quedando arrasados. La combinación de zonas de bosque, terrenos baldíos y zepas (zonas de protección de aves) ha convertido amplias superficies agrícolas en reservorios de fauna descontrolada.

“Este es el peor año que recordamos. Hay fincas enteras que no vale la pena sembrar, porque no vas a cosechar. Los conejos lo devoran todo antes de que la planta levante un palmo”, lamentan Ramon Boleda, Àlex Foix, Núria Bacardí y Joan Piera, de Verdú, Ciutadilla y Preixana. “Este año hemos llegado al punto de dejar tierras sin sembrar”, anotan. Ha ocurrido con 200 hectáreas de cereal en Verdú.

Más de la mitad del cereal ha desaparecido, totalmente roído; también olivos, almendros y pistachos sufren daños

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más inasumible, subrayan. Desde hace cuatro años, aseguran, la plaga crece sin control mientras la administración repite los mismos planes sin resultados. La Generalitat ha anunciado dos millones de euros en ayudas para compensar los daños, pero insisten en que no es suficiente. “Sembrar una hectárea cuesta mucho dinero: abono, gasóleo, semillas… Y Agroseguro no cubre ni una mínima parte. Y los costes no paran de aumentar”, critican.