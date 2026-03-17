La iglesia románica de Iran: un monumento con puerta endeble

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La iglesia románica de Sant Climent de Iran, el núcleo de El Pont de Suert al que se accede por una carretera de 4 kilómetros que arranca en la de la Vall de Boí, lleva casi 34 años reconocida como monumento y fue reformada hace dos décadas.

Sin embargo, ese grado de protección oficial no acaba de concordar con el físico del propio edificio, ya que la puerta de acceso sigue siendo una puerta de tablas de madera más bien endeble. Josep Jordana, vecino de Iran, reclama la instalación de una puerta en condiciones acorde con la categoría del edificio.

Pese a que las reformas están terminadas, la puerta sigue siendo de tablas de madera

El acuerdo del Consell Executiu de la Generalitat fechado el 16 de junio de 1992 y publicado en el DOGC del 6 de julio de ese año declara la iglesia BIC (Bien de Interés Cultural) en la categoría de monumento. La resolución establece un entorno de protección que “nace en la carretera de acceso al pueblo, a 50 metros de la primera casa”.

“El marco físico donde está situado el monumento hace que se haya de conservar como medio para preservar el diálogo y la relación ambiental monumento-paisaje que a lo largo del tiempo se ha configurado con personalidad propia resultando un espacio de gran significación en esta zona pirenaica”, señala el expediente de la conselleria de Cultura.

Ese mismo expediente, que data el templo en el siglo XII, apunta la posibilidad de que ese edificio hubiera sido “el elemento generador y aglutinante del asentamiento”, ya que no se halla en un punto aislado sino que “se alinea en el eje viario que alinea la trama del núcleo”. “Aunque es románica, muestra una segunda etapa constructiva que podría corresponder a los siglos XVII-XVIII”, añade.

La declaración incluye como bienes muebles que “merecen una protección especial” una talla de Sant Climent de madera policromada, la escultura de madera de la virgen del Rosario, la pila bautismal y la campana de bronce, que sigue en el campanario.