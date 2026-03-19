Vinculan los asaltos a estancos con los coches quemados en el Urgell: Roban vehículos para cometer los delitos y después los incendian para borrar las pruebas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan la vinculación entre tres asaltos a estancos –un robo consumado y dos en tentativa– y varios incendios intencionados de vehículos en el Urgell. Todo apunta a las mismas personas, que roban coches (la mayoría del modelo Seat Ibiza) para cometer los delitos y luego los queman para borrar las pruebas.

Como ya publicó ayer SEGRE , la mañana del martes tres estancos en Belianes, Anglesola y Bellpuig fueron asaltados a punta de cuchillo con pocos minutos de diferencia por un ladrón mientras un cómplice le esperaba fuera en un Seat Ibiza negro. El autor, con el rostro tapado por un pasamontañas y gafas oscuras tipo mosca, fingía una voz con acento extraño y exigía el dinero con frases cortas y amenazadoras.

En Belianes, el asalto se produjo a las 10.55 horas; en Anglesola, a las 11.08 horas, y en Bellpuig, sobre las 12.00 horas. Todos los locales, a pie de carretera, facilitaban la huida. Por suerte no hubo heridos y únicamente pudo robar en el estanco de Anglesola, en los otros dos los propietarios le plantaron cara y no se pudo llevar nada.

Este turismo fue abandonado e incendiado a primera hora de la tarde del martes en Tàrrega, justo después de los asaltos. En un primer momento se dijo que había sido robado en Belianes el fin de semana pero el Seat Ibiza también negro robado en Belianes aparició el lunes quemado en Ciutadilla. Cabe recordar que cuatro coches fueron incendiados intencionadamente en la Vall del Corb el lunes.

La coincidencia temporal, geográfica y del modus operandi ha puesto a los Mossos en alerta. Sospechan que se trataría de las mismas personas y que conocen perfectamente la zona, ya que los municipios están a pocos kilómetros y el recorrido fue muy rápido. Los Mossos revisan ahora los vídeos de las cámaras para identificar a los sospechosos.