Cinco estaciones del Pirineu y el Prepirineu registran la temperatura más alta de toda su serie

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Cinco estaciones meteorológicas del Pirineo y el Prepirineo han registrado la temperatura más alta de su historia entre el miércoles y jueves de esta semana. El Servicio Meteorológico de Catalunya ha compartido que las estaciones han registrado este récord durante la tercera ola de calor de este año.

Las temperaturas más altas del Pirineu y Prepirineu se han registrado en observatorios, sobre todo, de alta montaña que superan los 2.000 metros de altitud. En concreto, el Meteocat ha precisado que en Gisclareny el termómetro ha llegado a los 34,8 °C y ha superado los 34,5 °C del 14 de agosto de 2021. En Sasseuva, situada a 2.226 metros de altitud, se han alcanzado los 26,6 °C, por encima de los 26,0 °C del 24 de agosto de 2023. En la Bonaigua, a 2.262 metros, la temperatura se ha subido hasta los 26,2 °C, superando los 25,6 °C del 14 de agosto de 2021. Con respecto a la estación del Lac Redon, ubicada a 2.245 metros, ha registrado 25,7 °C, por encima de los 25,5 °C anotados el 18 de agosto de 2012. Finalmente, la estación de Certascan, situada a 2.398 metros, la temperatura se ha situado en los 24,2 °C.