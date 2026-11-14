Fraga acoge el primer foro de ámbito estatal sobre la patología

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La sede de la Comarca del Baix Cinca acogió esta semana el primer foro de ámbito estatal sobre el contagio de la enfermedad de Aujeszky en perros de caza, una vía de expansión del virus que todo apunta a que se encuentra en fase de crecimiento como consecuencia del desmesurado aumento de la cabaña de jabalíes. Los expertos que participaron reclamaron la colaboración de los cazadores para poder hacer estudiar la patología y su evolución. El Colegio de Veterinarios de Lleida ofrece en su web un protocolo de actuación en caso de contagio con recomendaciones de manejo del animal y de alerta.