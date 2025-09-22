Vecinos de La Seu d'Urgell sobre la primera sala de apuestas del municipio: "Queremos un control estricto"

La sala de juegos estaría ubicada en estos bajos de la avenida Salòria de la capital del Alt Urgell. - C.SANS

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La comunidad de vecinos del edificio en que está prevista la sala de apuestas ha solicitado reuniones con el ayuntamiento y el Síndic de Greuges. Uno de los vecinos aseguraba ayer que “estamos en contra porque somos una ciudad de 13.000 habitantes en la cual no hay ningún local de este tipo y abrir ahora uno cambiaría negativamente al modelo de ciudad”. “La ludopatía es una adicción conocida que afecta especialmente a los más jóvenes y las personas vulnerables y un negocio así no aporta nada positivo”, añadió.

Los vecinos temen las molestias directas que puede generar un local de este tipo. “no queremos ruido y largas horas de apertura pero también nos preocupan las consecuencias sociales y el impacto que tendría la llegada del primer negocio de este tipo a nuestra ciudad”. Los vecinos piden “controles estrictos, campañas de prevención y garantizar la limpieza y el descanso”.

El alcalde dice que todavía no hay ninguna petición de licencia

El alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, corroboró ayer que representantes de la multinacional se reunieron con el consistorio para explicarles su intención de abrir una sala de apuestas en una de las principales entradas en la ciudad, aunque aseguró que desde entonces “no se ha formalizado todavía ninguna petición de licencia”. El primer edil apuntó que “es evidente que cualquier negocio que tenga que ver con las apuestas no nos gusta”, pero puntualizó que si cumplen toda la normativa vigente, el ayuntamiento no puede prohibirlo.