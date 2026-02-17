Persiste el mal estado de la N-260 entre el Alt Urgell y la Cerdanya con críticas vecinales crecientes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El tramo de l'N-260 entre el Pont de Bar y Martinet sigue presentando un estado de conservación deficiente que genera quejas diarias entre los usuarios del Eje Pirenaico. La carretera estatal acumula decenas de hoyos de gran profundidad provocados por el frío y el uso intensivo de potasa durante el invierno para evitar placas de hielo, una situación que se ha agravado desde principios de febrero.

Carreteras del Estado está llevando a cabo un remiendo provisional para mejorar la seguridad de los conductores que circulan por este vial. El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, anunció ayer que la renovación integral del pavimento empezará a partir de abril, en el marco del acuerdo firmado en el 2024 entre el Estado y la Generalitat para invertir 260 millones de euros en l'N-260.

Les críticas de los vecinos han ido en aumento a medida que la situación de la carretera ha empeorado progresivamente. El uso intensivo del tramo y las condiciones climatológicas adversas del invierno han contribuido al deterioro acelerado del asfalto, convirtiendo esta vía en objeto de denuncias constantes por parte de los usuarios habituales.

Paralelamente, la autovía A-2 sufrió hundimientos de la calzada el viernes por la noche a la altura de Cervera y Ribera d'Ondara, ocasionando importantes retenciones y numerosos problemas a los conductores. Según el Servicio Catalán de Tráfico, el incidente afectó al tramo entre los puntos kilométricos 523 y 528 en los dos sentidos de circulación de la autovía Lleida-Barcelona.

En sentido Lleida, el hundimiento se registró en torno a las 19.56 horas y obligó a cortar un carril, mientras que en dirección Barcelona el tráfico se vio afectado pasadas las 21.40 horas, complicando la movilidad durante horas en esta importante vía de comunicación.