Desmantelan una plantación de marihuana con 1.642 plantas en Castellnou de Seana

Los agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a dos hermanos de 61 y 67 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. La intervención ha permitido desmantelar una importante plantación de marihuana en Castellnou de Seana, en el Pla d'Urgell, con un potencial de producción estimado en 280 kilogramos anuales.

Al principio de junio de 2025, los mossos recibieron varias informaciones sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con el cultivo de cannabis en una casa de la localidad. La Unidad de Investigación de Mollerussa inició las primeras observaciones discretas, detectando ruidos de aparatos de aire acondicionado, un ligero olor de marihuana y conexiones irregulares en la red eléctrica.

Después de semanas de vigilancia, los investigadores confirmaron que el inmueble, propiedad de una empresa constructora vinculada a los detenidos, podría servir como tapadera para blanquear los ingresos obtenidos con la venta de marihuana. La observación con medios técnicos confirmó la existencia de seis aparatos de aire acondicionado y un consumo eléctrico anormalmente elevado.

Detenciones y comiso de más de 1.600 plantas

Este lunes por la mañana, un equipo conjunto de investigadores, ARRO y agentes de seguridad ciudadana accedieron al interior de la vivienda, donde detuvieron a un hombre de 61 años que aparentemente ejercía funciones de jardinero y vigilante de la plantación.

Durante el registro, los agentes localizaron un total de 1.642 plantas de marihuana, de las cuales 1.016 se encontraban en plena fase productiva. El cultivo estaba distribuido en tres espacios completamente equipados con la infraestructura típica para el cultivo de interior.

Dos años de actividad y medio millón de euros en beneficios

Según han podido determinar los investigadores, la plantación hacía dos años que funcionaba y tenía capacidad para producir unos 280 kilogramos anuales de marihuana, que generarían ingresos valorados en cerca de 500.000 euros en el mercado ilícito.

Horas después del operativo inicial, el hermano del primer detenido, un hombre de 67 años que presuntamente lideraría el grupo criminal, se presentó voluntariamente en la comisaría de Mollerussa, donde también quedó arrestado por los mismos hechos.

La investigación sigue abierta y los Mossos no descartan nuevas detenciones en los próximos días. Los dos detenidos pasarán próximamente a disposición judicial delante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera.