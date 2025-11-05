Los ayuntamientos del Segrià, sin poder pagar facturas ni presupuestos por la falta de secretarios

La falta de secretarios impide y ralentiza gestiones vitales en los ayuntamientos. En el Segrià no cuentan con este técnico Rosselló, Torrebesses, Sunyer, Alfés y Aspa, entre otros, aunque algunos cuentan con el servicio de asistencia técnica (SAT) del consell para cubrir este puesto.

El ayuntamiento de Rosselló no tiene interventor y el consell le ha proporcionado uno a través del SAT. Pese a ello, “No podremos aprobar los presupuestos de 2026, ya que tiene trabajo firmando obras y subvenciones para no perder ninguna”, indicó el alcalde, Joan Andreu Urbano.

En Sunyer, el secretario renunció el pasado día 15 y “el consell hizo el esfuerzo ponernos un SAT de forma puntual. El secretario es el que da fe de todo, sin él no se pueden dar certificados, ni pagar facturas, ni nóminas, no se puede convocar plenos y el ayuntamiento queda bloqueado”, indicó el alcalde, Jaume Gort. “Tener un SAT unas horas te saca de apuro, pero no solucionada nada”, añadió.

En Alfés, el secretario municipal se fue la semana pasada y “no podemos hacer ningún pago, por lo que el consistorio está parado. Es una situación grave y el consell no dispone de técnicos para tantos municipios”, remarcó la alcaldesa, Dèlia Almenara. En Alfés pueden solventar la situación gracias al SAT del consell, lo mismo que hace Torrebesses. “El problema es que esto no basta para afrontar todas las situaciones y cubrir las vacantes es muy problemático”, indicó el alcalde, Mario Urrea.

La escasez de secretarios municipales se agrava, paraliza más ayuntamientos en Lleida y castiga los más pequeños. Un ejemplo es el consistorio de los Omells de Gaia, al Urgell. No cuenta con esta figura, las funciones del cual incluyen desde pagar facturas y nóminas hasta solicitar subvenciones. Como muchos pequeños municipios de Lleida, cubre esta plaza durante unas horas semanales con personal del servicio de asistencia técnica (SAT), que prestan los consejos comarcales y financia la Diputación.