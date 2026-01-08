La acusación particular pide 6 meses de multa al exalcalde de Alcarràs por coaccionar a dos agentes de la policía local

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La acusación particular contra el exalcalde de Alcarràs y ahora diputado por el PSC, Manel Ezquerra, ha pedido 6 meses de multa por coaccionar a dos agentes de la policía local. También una indemnización de 1.738 euros para uno de los agentes y 9.166 euros para el otro, por los días que estuvieron de baja por el “trauma psíquico y emocional” por los hechos.

Durante la vista celebrada en el juzgado de instrucción 2 de Lleida, Ezquerra ha negado las coacciones y ha dicho que sólo consideró que no tuvieron una “atención adecuada”. Los policías han dicho que se sintieron “amenazados y coaccionados” por la actitud del entonces teniente de alcalde porque los recriminó no haber detenido a un vecino con quien tenía un conflicto.