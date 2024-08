Publicado por Marc Castellarnau Cortina Finalista categoria juvenil Verificado por Creado: Actualizado:

És el matí d’un 15 de juny. L’Isidoro és a la seva pastisseria de confiança pensant idees per fer el seu nou vídeo viral de TikTok. És un dels influencers del moment de TikTok Espanya i no vol baixar d’on està.

Es posa a rumiar una mica alguna cosa per poder treure contingut per les xarxes, però no té cap idea, està en blanc. Aquesta falta d’imaginació es deu al fet que està deprimit, ja que va estar buscant entrades per al partit decisiu del seu equip, el Cartagena, i no les ha trobades. El Cartagena es troba en la situació que han de guanyar el pròxim partit per pujar a primera divisió espanyola i seria un gran honor per a l’Isidoro poder anar a veure el partit més important de la història del seu club de tota la vida. Deprimit i sense ànims per estar pendent de les xarxes socials, va a fer un tomb davant del camp abans que els voltants s’emplenin de gent que assistirà a veure el partit en persona.

En un moment donat, espera a un pas de vianants per travessar la carretera, hi passa una limusina. Molt luxosa i amb la música molt forta. A dins es fixa que hi ha un home vestit amb tratge i ulleres de sol, bevent cava i amb un braç fora de la finestra. La limusina aparca allà davant i baixa l’home amb el seu xofer ràpidament, van al maleter, agafen uns maletins i tanquen la porta ràpidament. En el moviment de tancar la porta, un paper li cau a terra a l’home amb tratge, sembla un carnet, l’Isidoro l’agafa i li diu al senyor que li ha caigut això de la butxaca, l’home de males maneres li diu que el deixi passar i que té molta pressa. L’Isidoro es queda allà amb la targeta a la mà. L’Isidoro es queda molt enrabiat amb la mala educació de l’home i decideix quedar-se amb la targeta.

L’Isidoro arriba a casa després d’un mal dia per a ell. No ha penjat contingut a TikTok, ha de veure el partit televisat i aquell home ha sigut maleducat amb ell. Mentre es treu les coses de la butxaca per deixar-les a la seva tauleta de nit, es topa amb el carnet de l’home i li dona per llegir el que hi posa. En llegir-ho pensa: “Tot és possible encara!” Resulta que era un carnet de soci vip del Cartagena, allò vol dir que pot anar a veure el partit al final, i a la llotja privada!

L’Isidoro queda molt content perquè, a part de veure el partit, podrà fer contingut sobre la seva experiència a la llotja privada i aconseguirà moltes visualitzacions. Després de tot el que li ha passat aquell dia, tot queda solucionat i pot veure el partit que tant desitjava veure, i tot gràcies a la deixadesa i arrogància d’aquell senyor.