El Monegros Desert Festival ha presentado su cartel definitivo para la edición 2025, que se celebrará el 26 de julio, confirmando su posición como la mayor concentración rave en un entorno desértico de Europa. El evento, que celebrará su 32ª edición, congregará a más de 50.000 asistentes de 87 países diferentes para disfrutar de 22 horas consecutivas de música electrónica en el singular paraje aragonés.

La organización ha incorporado a Rudimental y más de 70 nuevos artistas al programa musical, completando una oferta que ya contaba con nombres destacados como Pendulum, que regresa con un espectáculo en directo. El techno, género principal del festival, estará representado por figuras internacionales como Richie Hawtin, Laurent Garnier, Blawan, Héctor Oaks, Nico Moreno, Oguz, I Hate Models, Vendex e Indira Paganotto, quienes llevarán sus reconocibles sonidos al desierto monegrino.

El festival desplegará 13 escenarios distribuidos por el recinto, cada uno con una personalidad sonora distintiva. El escenario elrow volverá a destacar por su elaborada producción, mientras que la Pinada se convertirá en el punto de encuentro para los aficionados al psytrance con actuaciones de artistas como Burn In Noise, Rising Dust y Fernanda Pistelli.

El tradicional Green Corner Stage ofrecerá sesiones de dub, reggae y roots de la mano de O.B.F, Sr. Wilson y Greenlight Sound System. Por su parte, El Pajar acogerá propuestas de drum & bass y breakbeat con figuras como Bad Legs o DJ Chola.

Como novedad para esta edición, se suma al festival el escenario de Kaotik Soundsystem, procedente de Inglaterra, que trasladará al desierto aragonés la esencia del rave underground y los sistemas de sonido itinerantes británicos.

Monegros Desert Festival ofrecerá diversas propuestas que trascienden lo estrictamente musical. El característico Airbus A330, transformado en un club exclusivo con capacidad para 800 personas, volverá a ser uno de los espacios más codiciados del evento. Además, el formato F2F debutará en el escenario 240km/h, mientras que sellos y promotoras como Awakenings, Brunch Electronik y Unreal presentarán sus propias programaciones en distintas áreas del recinto.

Juan y Cruz Arnau, fundadores del festival, han señalado: "El desierto siempre es un reto: montaje, logística, producción… Pero cada año intentamos superarnos. Apostamos por la creatividad, escenarios impactantes y un sonido impecable que haga vibrar cada grano de arena. Y, sobre todo, queremos seguir mejorando a nivel artístico y de line-up. Este año nos acompañan nuevos escenarios, colaboraciones y zonas que sorprenderán incluso a los más veteranos. No vemos la hora de compartirlo con todas las almas monegrinas que nos visitarán este año".

Las entradas para el Monegros Desert Festival 2025 ya están disponibles a través de la página web oficial del evento.

El 'line-up' del festival

AAT, Adam Beyer B2B Ilario Alicante, Adrián Mills F2F ?????, Ametrina, Andrés Campo, Anetha, Arapu B2B Priku, Atbloom, Athzira, Aynix.x, Azyr, Bad Boombox, Bad Legs, Barbara Lago, Bastian Bux, Baugruppe F2F 90, Baum, Bakin Black ft Illyam Keys, Basswell B2B Onlynumbers, Ben Hemsley, Ben Sims, Blan-K B2B Nymfa, Blawan B2B SHDW, Bobby Bob, Boris Brejcha, Burn in noise, Cajarana, CARV, Cera Khin B2B Shlømo, Chlär, Chris B2B Aaron B2B Julian (30 years Liberator’s), Cinthie, Clara Cuvé, Cloudy F2F Barbara Lago, Crystal Dstortion, Danny Kilah, Dennis Cruz, DJ Chola, DJ Tristan, Diva Sativa, Dvaid F2F Human Error, Dyen, Ed Cox, Elli Acula, Enzo Siragusa, Estella Boersma, Faenna, Fak Skratch, Fatima Hajji, Fazza, Fernanda Pistelli, Fokin Masssive, Foyone, Fran The Breakstorm, Freddy K, Funk Tribu, Future.666 F2F Uberkikz, Gee Lane B2B Kapote, GMS, Grace Dahl, Greenlight Soundsystem, Héctor Oaks, HiTMiLØW F2F Kim Swim, I Hate Models, IAMAI, Indira Paganotto, Insane Teknology, Ion Pananides B2B Alex Pott, Ixindamix, Jarrera Krew, Jimi Jules B2B Trikk, Joseph Capriati, Kuko F2F Diøn, Kulle, Lasai, Laurent Garnier, Layla Benitez, Len Faki, Lilakk & Skiat, Luciid B2B Skryption, Low Steppa, LukeMyson, Luka Syn & Gds, Mac Declos F2F Lacchesi, Marco Faraone, Marian Ariss, Marrøn, Marycroft, Mathame, Mc Mood, migats, Mind Against, Minna, Miss Monique, moldevik, Nico Moreno, Noise Mafia, O.B.F, Oden & Fatzo, Oguz, Øtta, Oto, Oto 360°, Paco Osuna, Parfait B2B Franck, Pawlowski, Pendulum, Pole Position, Protoje, Psygroo, Quest, Regal B2B Salome, Regan, Rendher, Riber Vibes, Richie Hawtin, Rising Dust, Rødhåd B2B Fadi Mohem, Rossi, Rudimental, Santa Salut, Senyor Oca & Dj Gale, Seno & Weser Narkotek, Serafina F2F Fumi, Seth Troxler B2B Mau P, Shy FX, SL Small, SMKNG CHKRS, Soulstep, Soulless Crew, SPFDJ, Sr.WILSON, 8ternal Beings, Tini Gessler, Vandal, Vendex, Vikbass, Vil F2F Cravo, Yanamaste F2F Chlär, Zwilling F2F Wilderich