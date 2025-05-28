Sònia Hernández: "Los informes apuntan que es imposible trasladar las pinturas murales"

Publicado por agències Creado: Actualizado:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha pedido prudencia ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre Sijena y ha explicado que los servicios jurídicos lo están analizando "con profundidad". "La prioridad del Govern y del Museo Nacional de Arte de Catalunya es la preservación del patrimonio", ha avanzado en una comparecencia ante los medios este miércoles desde la conselleria. En este sentido, ha recordado que los expertos en la materia apuntan a que es "imposible" retirar, trasladar e instalar las pinturas murales sin que el daño sea "irreparable". Al mismo tiempo, ha adelantado que las decisiones finales las tomará el patronato del MNAC, donde están representadas todas las administraciones.