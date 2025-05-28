SEGRE
Sònia Hernández: "Los informes apuntan que es imposible trasladar las pinturas murales"

La consellera de Cultura afirma que el Govern priorizará la preservación de las obras

Murales de Sijena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.EFE/Toni Albedrío

La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha pedido prudencia ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre Sijena y ha explicado que los servicios jurídicos lo están analizando "con profundidad". "La prioridad del Govern y del Museo Nacional de Arte de Catalunya es la preservación del patrimonio", ha avanzado en una comparecencia ante los medios este miércoles desde la conselleria. En este sentido, ha recordado que los expertos en la materia apuntan a que es "imposible" retirar, trasladar e instalar las pinturas murales sin que el daño sea "irreparable". Al mismo tiempo, ha adelantado que las decisiones finales las tomará el patronato del MNAC, donde están representadas todas las administraciones.

