FriaTàrrega vive una jornada del viernes cargada de espectáculos familiares

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Viernes marcado por el amplio abanico de propuestas matinales dirigidas al público familiar en FiraTàrrega 2025, que han llenado los diferentes espacios escénicos de la capital del Urgell. La coincidencia de la feria con el puente del 11 de septiembre ha favorecido la afluencia de visitantes de fuera, pero también de targarins, donde este viernes es festivo local. Las piscinas municipales han acogido la propuesta de la compañía vasca Markeleñe, ‘Artiluso’, mientras que en Sant Eloi, uno de los únicos escenarios que este año se ha fijado alejado del núcleo del municipio, los espectadores han podido ver ‘The Place’ de Eléctrico 28. En el parque del Reguer el público ha compartido carcajadas con las construcciones de ‘Damoclés’ de los franceses Cirque Inextremiste.